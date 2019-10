23 Ottobre 2019 13:20

Regionali, Carlo Tansi: “voglio una Calabria libera”. Domani giovedì 24 ottobre incontro pubblico a Taverna di Montalto

Domani giovedì 24 ottobre alle 19 a Taverna di Montalto nella sala meeting Royal Ceres Pub Carlo Tansi, candidato governatore della Regione Calabria, incontrerà i membri di alcuni comitati e tutti i cittadini ai quali presenterà il suo programma. “La decisione di impegnarmi in politica è dettata dal mio attaccamento alla nostra Terra e dal mio senso del dovere – dichiara Carlo Tansi, ex capo della Prociv calabrese e candidato per le prossime elezioni a Governatore della Regione Calabria. E’ indispensabile un impegno deciso della società civile per evitare che la nostra Calabria sprofondi definitivamente sotto i colpi della ‘ndrangheta e dei colletti bianchi e che l’emorragia di giovani possa portare a una regione senza più nessuno”. Sarà un momento importante, al quale il candidato invita i cittadini ad esserci, per ascoltare quanto ha da proporre per trasformare la Calabria.

Valuta questo articolo