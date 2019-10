27 Ottobre 2019 14:18

Regionali Calabria, Oliverio tira dritto: “la Regione ha bisogno di me. Sono scomodo perché in questi anni ho rotto le consuetudini della gestione del potere”

“Se non ci fosse in gioco il futuro di questa terra, se non ci fossero presenze e gruppi di potere che vogliono la sua involuzione, non avrei esitato a tirarmi indietro. E non perché me lo imponeva Zingaretti”, è quanto scrive sul suo profilo social il Governatore della Calabria, Mario Oliverio. “Sono scomodo –prosegue- perché in questi anni ho rotto le consuetudini della gestione del potere in Calabria. Ringrazio Michele Drosi – autore di un libro su Oliverio- perché questo testo è un’operazione verità e perché offre ai lettori una griglia di quello che abbiamo fatto in questi anni”.

Oliverio va giù duro: “le alleanze si decidono sui territori. Chi pensa di utilizzare la Calabria come merce di scambio politico ha una grave responsabilità. Questa attesa creata sul voto in Umbria è la chiara espressione di una visione distorta, di una statura politica al di sotto di quella che meritano i cittadini. Cosa c’entra l’Umbria con la Calabria e col Governo Nazionale?“, conclude.

