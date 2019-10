Regionali Calabria, Nucera: “pronto a sfidare Oliverio”

29 Ottobre 2019 13:01

Nucera: “la data più giusta, per andare a votare per le Regionali in Calabria, sarebbe il 26 gennaio, in contemporanea magari con la consultazione in Emilia-Romagna”

“La data più giusta, per andare a votare per le Regionali in Calabria, sarebbe il 26 gennaio, in contemporanea magari con la consultazione in Emilia-Romagna. Detto questo, sia chiaro, non abbiamo alcuna paura, anche il 15 dicembre – nonostante gli inevitabili problemi organizzativi che deriverebbero da questa scelta – per noi andrebbe bene”. È quanto dichiara l’imprenditore Giuseppe Nucera, promotore del movimento civico indipendente ‘La Calabria che vogliamo’ e candidato alla presidenza della Regione, commentando le indiscrezioni che circolano sulla data delle prossime Regionali. “Noi siamo convinti della forza della nostra proposta, grazie ad un consenso ormai generalizzato in tutta la Regione. Semmai, qualora il presidente Oliverio propendesse per votare tra un mese e mezzo, sarebbe lui – conclude Nucera – a dimostrare di temere il nostro consenso popolare”.

