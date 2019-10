Regionali Calabria, discussioni nel M5S. Nesci si rivolge a Morra: “sono pronta a sostenere la tua candidatura”

30 Ottobre 2019 15:05

Nesci si rivolge a Morra: “ti dico pubblicamente allora, che se non vuoi sostenere la mia di candidatura, io invece sono disponibile a sostenere la tua a garanzia del M5S per le regionali in Calabria”

“Ti dico pubblicamente allora, che se non vuoi sostenere la mia di candidatura, io invece sono disponibile a sostenere la tua a garanzia del M5S per le regionali in Calabria”. E’ quanto scrive Dalila Nesci, deputata calabrese del M5S, in un post su facebook, si rivolge a Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia. “Affermo questo – scrive Nesci – perché dire che la lista in Calabria è meglio non presentarla significherebbe non prenderci le responsabilità politiche che abbiamo e mimare il comportamento irresponsabile del

nostro capo politico Di Maio: che non ha dato e non da indirizzi sulla ‘questione calabrese’ e che adesso scarica a noi la responsabilità di un percorso elettorale ad un mese dal voto”. “Io – aggiunge- non farò la foglia di fico di operazioni truffaldine elettorali ai danni dei calabresi: ecco perché rimango a servizio del MoVimento con la mia candidatura e ci metto la faccia come d’altronde ho fatto sempre in tutti questi anni. Sono consapevole che in una terra come la Calabria, dilaniata più di altre da ‘ndrangheta e massoneria deviata, l’idea di rivoluzione culturale del MoVimento è ancora valida”.

