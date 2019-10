28 Ottobre 2019 16:49

L’appello dei Liberaldemocratici: “in Calabria, con il centrodestra unito, si può fare ancora meglio che in Umbria. Non aspettiamo oltre”

“Il centrodestra stravince le elezioni regionali in Umbria. Dal 4 marzo 2018 ad oggi il messaggio degli italiani è chiaro ed è sempre lo stesso. La coalizione raggiunge tutta insieme il 58,84%, ovvero 22 punti di vantaggio rispetto ai voti presi da Pd e M5s (36,8%). E’ quanto scrive in una nota il Coordinamento regionale dei Liberademocratici. “In Calabria, con il centrodestra unito, insieme ai Liberaldemocratici Italiani, si può fare ancora meglio. Non aspettiamo oltre”, conclude la nota.

