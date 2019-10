Regionali Calabria: confermato il dissesto finanziario di Cosenza. Occhiuto convinto: “resto candidato alla presidenza della Regione”

16 Ottobre 2019 22:02

Regionali Calabria, Occhiuto convinto: “resto candidato alla presidenza della Regione. Il dissesto è la conseguenza dei debiti pregressi delle precedenti amministrazioni comunali”

Nuova tegola per il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto: dopo la bocciatura alla sua candidatura alla presidenza Regione Calabria da parte della Lega, di oggi la notizia del dissesto finanziario del Comune. Il candidato di Forza Italia non demorde: “tengo a tranquillizzare i cittadini perché sul piano amministrativo e tributario non cambia nulla e non risentiranno in alcun modo di tale stato. Così come non cambia nulla sul piano della mia candidatura a governatore della Calabria. Ho dato la mia disponibilità a realizzare un progetto per questa regione e andremo avanti. Non sussistono ragioni di incandidabilità”. “Eravamo ampiamente preparati a questa situazione – aggiunge Occhiuto – anche se, com’è ovvio, abbiamo posto in essere tutto quello che era nelle nostre possibilità per scongiurarla. In merito, si era già espressa la Corte dei Conti regionale. Paghiamo oggi le conseguenze causate dai debiti pregressi delle precedenti amministrazioni. Anzi, nel corso di questi anni, abbiamo in parte ripianato la mole debitoria, al di là di ogni previsione. Dispiace che questa sentenza arrivi proprio ora, considerando che avevamo chiesto un rinvio in virtù della proposta di legge nazionale presentata apposta per il riequilibrio finanziario dei Comuni. Avevamo infatti posto in atto alcune misure ad hoc, da completare entro la fine dell’anno. Rispetto alla nostra specifica richiesta di rinvio e al relativo rigetto, non posso fare a meno di rimanere perplesso”, conclude.

