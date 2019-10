Regionali Calabria, Occhiuto in bilico. Berlusconi: “attendiamo il parere dei nostri avvocati”

24 Ottobre 2019 14:46

Regionali Calabria, Silvio Berlusconi parla delle elezioni della nostra regione, della coalizione di Centro/Destra e di Mario Occhiuto

Silvio Berlusconi, in Umbria in vista delle regionali di domenica, parla delle elezioni in Calabria, della coalizione di Centro/Destra e di Mario Occhiuto. Il leader di Forza Italia spiega all’Adnkronos: “Stiamo esaminando ancora tutte le vicende processuali un pò lontane nel tempo. Il primo esame dei nostri avvocati ha detto che non c’è nulla di cui preoccuparsi. Questo sul piano dei fatti. Ma siccome sappiamo che c’è molta magistratura politicizzata che potrebbe profittare di questi precedenti per degli attacchi al nostro candidato, a noi e alla coalizione, stiamo riesaminando in profondità la situazione”. Resta per adesso Mario Occhiuto il candidato di Forza Italia? “Vediamo i risultati di questo riesame”, conclude Berlusconi.

