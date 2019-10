Orrore a Roma: detenuto di 52 anni si impicca nella sua cella

13 Ottobre 2019 14:12

Roma: si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella un uomo di 52 anni italiano nel carcere di Regina Coelli dove scontava una pena per omicidio e resistenza a pubblico ufficiale

Tragedia a Roma nel carcere di Regina Coeli dove un 52enne italiano è morto impiccandosi. L’uomo scontava una pena per omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. “Dal 2000 ad oggi sono oltre mille i suicidi nelle carceri italiane – afferma Daniele Nicastrini, segretario regionale Lazio del sindacato Uspp – Questi fatti provocano anche un forte stress correlato a danno del personale di Polizia Penitenziaria. L’amministrazione ha promesso interventi rapidi in merito in occasione di un convegno a Rebibbia femminile lo scorso primo ottobre, confidiamo nella fine di queste tragedie”.

