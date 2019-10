25 Ottobre 2019 10:02

Reggio Calabria: puntuale come un orologio svizzero, con il ritorno della pioggia si innescano nuovi incidenti sulla tangenziale cittadina

Piove e inizia l’autoscontro. Come di consueto a Reggio Calabria sotto la pioggia gli automobilisti perdono il controllo già precario anche con l’asfalto asciutto. Pochi minuti fa sulla tangenziale cittadina, nel raccordo autostradale, si è verificato un maxi tamponamento tra tre auto. L’incidente si è verificato tra gli svincoli di cardinale Portanova e via Lia, nella carreggiata nord. Fortunatamente non ci sono feriti. Il traffico è rallentato.

