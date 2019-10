Reggio Calabria, maxi-vincite al Matchpoint: vinti 131mila euro, gli scommettitori sbancano con Champions e Serie C [FOTO]

24 Ottobre 2019 11:15

Grandi vincite al Sisal Matchpoint di Reggio Calabria, vinti oltre 131 mila euro con sistemi per Champions League e Serie C

Negli ultimi due giorni si sono giocate partite molto importanti valide per il calcio italiano e non solo, sono andate infatti in scena partite di Champions League e di Serie C che hanno regalato molte soddisfazioni non solo ai tifosi ma anche agli… scommettitori. Giornate importanti per i club italiani in Europa con le vittorie di Juventus, Inter e Napoli, l’unica sconfitta è stata quella dell’Atalanta. Emozioni anche nel campionato di Serie C con una super Reggina che guarda tutti dall’alto verso il basso della classifica, altra prestazione convincente della squadra di Toscano che ha ribaltato il Picerno con un convincente 4-1. Ma è stata una giornata fortunata anche per gli scommettitori che grazie al Matchpoint di Reggio Calabria sito sul Corso Garibaldi n. 248 hanno realizzato maxi-vincite per circa 131 mila euro. Sono stati giocati diversi sistemi ma vincite importanti si sono registrate anche con singole proposte, in totale hanno aderito circa 85 persone per una vincita media di circa 1.700 euro ciascuno. Una giornata da ricordare dunque con le tasche degli scommettitori un pò più pesanti… In alto la fotogallery con le schedine vincenti.

