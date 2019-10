Reggio Calabria, il MAC: “Sindaco, solo fumo negli occhi!”

21 Ottobre 2019 13:07

Reggio Calabria, la nota di Gabriella Andriani del Movimento Autonomo Calabria

“Ci eravamo consegnati al silenzio, limitandoci a contare alla rovescia i giorni che ci separano dalla scadenza elettorale per il rinnovo del Comune di Reggio, ma ci giungono continue e molteplici sollecitazioni da cittadini esasperati che, dai vari quartieri, ci invitano a segnalare i disagi della quotidianità urbana. Dalle discariche a cielo aperto divenute strutturali, all’assenza o insufficenza di illuminazione ed invasione degli alberi non curati che insistono sugli affacci delle abitazioni, senza ovviamente tralasciare le buche coperte approssimativamente che si sono trasformate in “voragini”. Lo afferma in una nota Gabriella Andriani, Responsabile MAC (Movimento Autonomo Calabria).

“In particolare siamo stati interessati da coloro che percorrono giornalmente la Via Reggio Campi II tronco, i quali, nel tratto dal Parco Fiamma fino alla Chiesa di S. Paolo alla Rotonda, sono costretti a compiere dei veri “slalom” a rischio di collisione, per non danneggiare veicoli e pneumatici, stante la condizione del manto stradale. Ci si chiede quale sia stata la “ ratio” adottata, asfaltando solo il tratto che inizia poco dopo il Parco Fiamma e prosegue fino al Cimitero di Condera. Altra criticità da menzionare è la prima rotatorio del Viale Europa che ha sostituito i semafori e non essendo sufficientemente visibile, nelle ore notturne, rischia di provocare incidenti. E quest’opera, tutt’altro che encomiabile e’ stata fortemente voluta dall’Amministrazione per ragioni di sicurezza e smaltimento traffico: si e’ ottenuto il contrario!”

“Infine, sarebbe urgente eliminare le “buche” imponenti al centro dell’incrocio tra la via Firenze e la via Placido Geraci che rendono altrettanto insicuro il doppio senso. Questi, solo alcuni degli infiniti problemi , che limitano e/o mettono a rischio la vivibilità dei reggini. Si richiama l’Amministrazione alla responsabilità, invitandola ad occuparsi tra un’inaugurazione e l’altra da campagna elettorale, a sanare la deficenze urbane. Siamo comunque consapevoli che il generale riaccredito di una civile immagine della città, può essere solo procrastinato alla cessazione di questa inadeguata gestione. Ogni iniziativa che vorrebbe evidenziare un miglioramento, intrapresa da Sindaco ed adepti, si palesa solamente “fumo negli occhi”.

