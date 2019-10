Reggio Calabria: servizio di assistenza educativa. Caracciolo: “ennesima promessa disattesa dal comune”

16 Ottobre 2019 09:00

Caracciolo: “ennesima promessa disattesa da parte del Comune di Reggio Calabria che lo scorso mese aveva rassicurato le famiglie dei bambini disabili e gli assistenti educativi che giorno 15 ottobre avrebbe preso certamente avvio il servizio di assistenza educativa”

“Ennesima promessa disattesa da parte del Comune di Reggio Calabria che lo scorso mese aveva rassicurato le famiglie dei bambini disabili di Reggio Calabria e gli assistenti educativi che giorno 15 ottobre avrebbe preso certamente avvio il servizio di assistenza educativa che deve essere erogato dal Comune”. E’ quanto scrive in una nota Mary Caracciolo, capogruppo di Forza Italia. “Ed invece – prosegue- nonostante sia passato un mese dall’inizio della scuola, l’unica certezza è il sevizio non ha preso avvio. Abbiamo chiesto diverse volte massima celerità perché il servizio di assistenza educativa è fondamentale per i bambini, che oggi devono pagare l’inefficienza dell’Amministrazione Falcomatà, rea di aver creato solo continui disagi a famiglie, lavoratori e soprattutto minori. Troppi i disagi creati che oggi non si limitano solo al grave problema dei forti ritardi nei pagamenti, ma che ledono la dignità di intere famiglie reggine. Non ci sono giustificazioni, chiediamo che si avvii il servizio per tutti e quattro i lotti in tempi celeri in assoluta trasparenza, di modo tale che sia garantita altresì la qualità del servizio stesso, che non dimentichiamo mai ha ricadute fondamentali sui minori.

Non bastano le parole per tutelare i bambini, servono azioni e servizi”, conclude.

