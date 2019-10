Reggio Calabria: sequestrata frutta e verdura venduta abusivamente a Santa Caterina

26 Ottobre 2019 11:10

Reggio Calabria: la Polizia municipale ha effettuato controlli nel rione Santa Caterina

Continua senza sosta l’attività della polizia locale a tutela del decoro urbano. Negli ultimi giorni infatti nell’ambito di specifici servizi le polizie specialistiche nel rione Santa Caterina a Reggio Calabria, hanno sequestrato oltre 1 quintale di frutta e verdura esposta abusivamente per la vendita. Il nucleo di polizia stradale ha intensificato i controlli anche a tutela della mobilità dei mezzi pubblici comminando trecento sanzioni in due giorni. Ed è anche dei giorni scorsi la commessa per l’acquisto di un drone per le esigenze del Corpo che andrà ad implementare la strumentazione tecnologica in dotazione. Il velivolo Apr sarà successivamente presentato unitamente al personale brevettato.

