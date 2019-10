Reggio Calabria: lunedì il seminario dal titolo “Green cities e verde urbano”

25 Ottobre 2019 10:11

Reggio Calabria: si terrà lunedì il seminario tecnico “Green cities e verde urbano: pianificazione e nuove tecnologie per la progettazione”

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria – Settore “Ambiente”, ha organizzato, in cooperazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria – Dipartimento di Agraria, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria e l’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria, il seminario tecnico “Green cities e verde urbano: pianificazione e nuove tecnologie per la progettazione”, che si terrà il 28 ottobre 2019, dalle ore 14:30 alle ore 19:00, presso il Salone dei Lampadari, Palazzo S. Giorgio – Piazza Italia, Reggio Calabria. Per info e iscrizioni consultare i siti oappcrc e ordine reggio calabria conaf.it

