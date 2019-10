Reggio Calabria: manca poco alla Sagra dei Sapori e delle Tradizioni [INFO UTILI]

22 Ottobre 2019 12:38

Reggio Calabria, la IV edizione della Sagra dei Sapori e delle Tradizioni si terrà a Campo Calabro

Manca poco alla IV edizione della Sagra Sapori e Tradizioni che si terrà a Reggio Calabria e precisamente a Matiniti di Campo Calabro. La sagra si terrà giorno 1 Novembre in occasione della festa di Ognissanti. Durante la sagra sarà possibile gustare un mix di antipasti, frittole, salsiccia di maiale, pane, contorno, vino e acqua, frutta e dolce con un biglietto di 12 euro. Intrattenimento della serata Musicale Popolare. La sagra inizierà alle ore 20 presso l’ex scuola di Matiniti Superiore in via Provinciale a Campo Calabro-Melia

