A Reggio Calabria si è svolto l’evento “Una rosa per Norma Cossetto”. Fronte Nazionale: “vergognosa l’assenza di Istituzioni e forze dell’ordine”

7 Ottobre 2019 16:00

A Reggio Calabria si è svolto l’evento “Una rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane istriana

“Ieri, 5 Ottobre 2019, presso l’area Griso-Labboccetta si è svolta la commemorazione da parte del “Comitato 10 Febbraio” del sacrificio di Norma Cossetto, giovane Istriana, medaglia d’oro al valor civile, violentata uccisa ed infoibata dai partigiani nel 1943″, è quanto scrive in una nota il segretario regionale del Fronte Nazionale, Vincenzo Ciro. “Come sottolineato dai partecipanti –prosegue– una manifestazione che ha avuto il plauso ed il sostegno dei cittadini, ha visto la, a parer nostro, vergognosa assenza di Istituzioni e forze dell’ordine, malgrado il fatto che fosse una commemorazione che va oltre gli schieramenti politici, ma che dovrebbe unire tutti i cuori degli italiani. In una città dove si inaugurano piazze dedicate ai “Cittadini Pensanti” e che già da sola indica una discriminazione (perché alcuni pensano ed altri no secondo la nostra amministrazione?), facciamo anche nostra, come Fronte Nazionale, la richiesta del Comitato 10 Febbraio, di chiedere di intitolare una via, una piazza od un giardino a Norma Cossetto, e di appoggiare e farci promotori, onde servisse, insieme ad altre realtà politiche che volessero partecipare, di una raccolta firme tra la popolazione, per non dimenticare chi ha donato la sua vita per l’Italia”, conclude.

