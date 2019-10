Reggio Calabria: il 13 ottobre a Rizziconi la 9ª Mostra Micologica

6 Ottobre 2019 16:53

Reggio Calabria: il Gruppo Micologico Ambientale e Culturale "Domenico Gioffré" di Rizziconi organizza per il 13 ottobre la 9ª Mostra Micologica Rizziconese

Il Gruppo Micologico Ambientale e Culturale “Domenico Gioffré” di Rizziconi organizza, per il 13 ottobre la 9ª Mostra Micologica Rizziconese, in occasione della “Gionata nazionale della Micologia”. L’evento si svolgerà presso il Centro Commerciale Porto degli Ulivi sponsor ufficiale del gruppo. La manifestazione dedicata alla ricerca e allo studio delle specie fungine rappresentative del territorio aspromontano, ha lo scopo di sensibilizzare e promuovere la conoscenza micologica quale bene primario da preservare, nel rispetto e salvaguardia degli ecosistemi, evidenziando alcuni aspetti quali la raccolta consapevole e la tossicità di alcune specie che possono causare danni anche irreparabili, offrendo così un servizio di prevenzione sanitaria e alimentare.

La giornata di sabato 12 ottobre, sarà dedicata alla raccolta, selezione, classificazione e preparazione dell’esposizione da parte dei soci, che sarà allestita nella piazza principale del Centro commerciale. La mostra propone all’attenzione dei cittadini diverse specie di funghi freschi ed un tavolo didattico munito di microscopio che consentirà, a grandi e piccini, di poter osservare le spore e ife fungine; saranno presenti gli esperti del gruppo disponibili a fornire tutte le informazioni possibili sui funghi, le loro caratteristiche, e, per i raccoglitori occasionali, i pericoli connessi ad una raccolta non in regola con le normative Nazionali e Regionali vigenti. La mostra sarà aperta, con orario continuativo, dalle 09:30 alle 20:30 di Domenica 13 ottobre.

