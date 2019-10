Reggio Calabria: riaperti i termini per l’iscrizione alle Consulte comunali

16 Ottobre 2019 14:30

Riaperti i termini per l’iscrizione alle Consulte per le associazioni già iscritte all’Albo comunale. Lo comunica l’assessore con delega alla partecipazione Irene Calabrò. “Dall’esame dell’Albo delle Associazioni abbiamo rilevato che erano in tante a non aver espresso adesione alle Consulte tematiche pur avendone i requisiti. Per garantire la massima partecipazione e rappresentatività, abbiamo valutato di riaprire i termini, senza porre una scadenza, in modo da dare alle associazioni che hanno i requisiti la possibilità costante di aderire e nello stesso tempo poter definire il processo di nascita della Consulte”. In questi giorni l’Ufficio ha provveduto ad inviare alle Associazioni iscritte all’Albo, aventi i requisiti previsti dal Regolamento comunale, la modulistica utile per formulare l’iscrizione alle Consulte tra le seguenti:

1 – ASSETTO DEL TERRITORIO con competenze nelle seguenti materie:

Patrimonio Edilizio e Terriero, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Trasporti, Viabilità, Verde Pubblico, Parcheggi, Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria.

2 – PROGRAMMAZIONE E SERVIZI GENERALI con competenze nelle seguenti materie

Bilancio, Finanze, Tributi, Contenzioso, Personale, Vigili Urbani, Commercio, Annona, Manutenzione, Nettezza Urbana, Discarica, Depuratori, Autoparco, Cimiteri, Affari Generali, Anagrafe, Acquedotti.

3 – POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO con competenza nelle seguenti materie:

Solidarietà Sociale, Sanità, Condizione Femminile, Politica per i Giovani, Lavoro, Cooperazione, Artigianato, Industri e Agricoltura, Sport, Turismo, Lido Comunale, Cultura, Scuole, Teatri, Biblioteche, Toponomastica.

4 – LAVORO. SVILUPPO E RISORSE U.E con competenza nelle seguenti materie: Lavoro e Cooperazione, Risorse Comunitarie, Innovazioni Tecnologiche, Servizi

Si invitano le associazioni a controllare le mail indicate per le comunicazioni d’ufficio e procedere al più presto all’iscrizione alle Consulte prescelte nel massimo di due.

“A breve è programmata la convocazione delle Associazioni per la costituzione delle singole Consulte e si procederà ai successivi adempimenti previsti dal Regolamento: ratifica dei componenti ed elezione del Presidente,” conclude Irene Calabrò.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento sig.Fulvio Cama, nelle ore d’ufficio e/o telefonicamente al Num. 0965 3622289, via e mail: alboassociazioni@reggiocal.it o visitandoil sito del comune di Reggio Calabria.

