Reggio Calabria: si conclude la prima fase del corso per organizzatore di eventi del progetto “New Theatre Training”

16 Ottobre 2019 14:41

Reggio Calabria: venticinque giovani professionisti, provenienti da diverse zone della Calabria, hanno partecipato con grande entusiasmo alla seconda edizione del corso per organizzatore di eventi realizzato al cine-teatro metropolitano DLF

Venticinque giovani professionisti, provenienti da diverse zone della Calabria, hanno partecipato con grande entusiasmo alla seconda edizione del corso per organizzatore di eventi realizzato al cine-teatro metropolitano DLF di Reggio Calabria e organizzato dall’associazione Calabria dietro le quinte nell’ambito del progetto “N.T.T. – New Theatre Training” patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dal Comune di Reggio Calabria e sostenuto dal bando “Funder35 – l’impresa culturale che cresce” promosso da 18 Fondazioni (17 Fondazioni di origine bancaria e la Fondazione CON IL SUD) associate ad Acri. Le 36 ore di lezioni teoriche, tenute dai docenti Ruggero Pegna – manager della Show Net s.r.l., Carlo Fanelli – docente dell’Università della Calabria, Fulvio D’ascola – docente e sociologo della comunicazione, Francesca Ruggeri – Europrogettista e Caterina Sapone – social media manager e allieva della prima edizione del corso, hanno guidato i discenti in un percorso di formazione innovativo, mai attuato in Calabria, volto a incentivare la formazione di figure professionali esperte in grado di gestire tutte le fasi di un evento, senza lasciare nulla all’improvvisazione come spesso accade in questo settore.

Le lezioni, supportate da materiali multimediali e attività di gruppo, hanno affrontato le principali tematiche della disciplina in maniera interattiva e approfondendo temi sensibili, quali la sicurezza negli eventi, o argomenti più attuali come l’utilizzo dei social media per la promozione di un evento. I partecipanti, supportati dai tutor di Calabria dietro le quinte Ilenia Borgia e Giuseppe Scorza, concluderanno nei prossimi mesi le attività del percorso performativo con 20 ore di tirocinio presso aziende ed enti calabresi operanti nel settore culturale e partner del corso: la cooperativa Cisme, il Comune di Reggio Calabria, la Show Net s.r.l., la Bluocean s.r.l. e l’associazione I Vacantusi di Lamezia Terme. A breve sarà pubblicato il bando per partecipare al corso di “regia teatrale e cinematografica” che si svolgerà da novembre a marzo 2020, con 50 ore di lezione tenute da registi e attori nazionali. Il corso sarà finalizzato alla formazione di una figura polivalente legata alla direzione teatrale e cinematografica, favorendo una preparazione adeguata per la produzione di materiale originale, alla promozione di cinema e teatro, e di progetti culturali legati alla valorizzazione del territorio. Per chi volesse iscriversi ai corsi di “New Theatre Training” può consultare la pagina facebook “associazione calabria dietro le quinte”, il sito o inviare una e-mail.

