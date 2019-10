Reggio Calabria: via libera ai progetti esecutivi per l’ampliamento dei cimiteri di Gallico e Gallina

1 Ottobre 2019 15:50

La Giunta comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici Giovanni Muraca, ha approvato con delibera un doppio intervento riguardante lavori di ampliamento di due cimiteri cittadini. L’esecutivo cittadino, infatti, ha approvato la progettazione esecutiva per gli interventi di completamento del sesto loculario e della pavimentazione del Cimitero di Gallico e del nono lotto dei loculi del Cimitero di Gallina. Gli interventi sono stati finanziati con i proventi derivanti da concessioni dei suoli cimiteriali. La spesa complessiva investita per gli interventi di ampliamento delle due strutture cimiteriali è di quasi 200 mila euro. L’approvazione dei due progetti esecutivi, propedeutici all’avvio dei lavori di ampliamento delle aree cimiteriali di Gallico e Gallina, si inserisce nel quadro di interventi riguardanti diverse strutture cimiteriali presenti sul territorio, in particolar modo nelle zone periferiche della città.

