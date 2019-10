23 Ottobre 2019 13:29

Reggio Calabria: domani la presentazione della relazione 2019 e di fine mandato del Garante Marziale. Alla manifestazione parteciperà il Presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto

Sarà presentata domani, 24 ottobre, alle ore 15:00 nell’Auditorium “Nicola Calipari” di Palazzo Campanella, in via Cardinale Portanova a Reggio Calabria, la Relazione 2019 e di fine mandato del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale. Alla manifestazione parteciperà il Presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto. Antonio Marziale relazionerà sull’attività svolta quest’anno ma presenterà, in sostanza, un “Rapporto” più complessivo sulla sua esperienza col resoconto delle iniziative avviate e degli obiettivi raggiunti. L’appuntamento con la Relazione di Marziale, che sin dal suo insediamento ha voluto regolarmente rendere edotta anche l’opinione pubblica dell’impegno prodigato per la tutela dei minori in collaborazione con le istituzioni e gli addetti ai lavori – dai genitori agli educatori – quest’anno si carica di particolari valenze e contenuti in quanto verrà tracciato un bilancio completo degli anni del suo mandato.

