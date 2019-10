Reggio Calabria: mercoledì 16 ottobre la presentazione a Palazzo San Giorgio dell’evento “Pino Daniele a modonostro”

15 Ottobre 2019 12:40

Reggio Calabria: è tutto pronto per “Pino Daniele a modonostro” il Live Aid for Hospice che si terrà venerdi 18 ottobre alle 21.00 al Teatro Cilea

E’ tutto pronto per “Pino Daniele a modonostro” il Live Aid for Hospice che si terrà venerdi 18 ottobre alle 21.00 al Teatro Cilea. Un progetto musicale con talk show con la partecipazione straordinaria di Tony Esposito. Mercoledì 16 ottobre alle ore 11.00 a Palazzo San Giorgio ( sala antistante consiglio comunale) si terrà la conferenza stampa di presentazione, moderata dalla giornalista Antonella Giordano. Parteciperanno il presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino,il dott. Vincenzo Trapani Lombardo, presidente della Fondazione Hospice via delle Stelle, Antonio Rasconà rappresentante della band musicale, Cristina Luvarà presentatrice della serata e Fulvio D’Ascola ospite del talk show.

