Reggio Calabria: il 30 ottobre in Prefettura la sottoscrizione del “Protocollo di collaborazione per la prevenzione della criminalità nelle rivendite di generi di monopolio”

25 Ottobre 2019 14:02

Il prossimo 30 ottobre, alle ore 10.30, presso questo Palazzo del Governo, sarà sottoscritto il Protocollo di collaborazione per la prevenzione della criminalità nelle rivendite di generi di monopolio, con il Presidente del Sindacato provinciale FIT, alla presenza dei rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L’accordo, che ha l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza e protezione di dette rivendite, proprio per il ruolo che esse svolgono di vera e propria rete di fornitori di servizi per conto dello Stato, si inserisce nel percorso della “sicurezza integrata” che il Ministero dell’Interno ha da tempo avviato, valorizzando particolarmente le forme di partenariato pubblico-privato. La collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai è stata ufficializzata l’11 dicembre 2014 con la firma del Protocollo Quadro a livello nazionale, rinnovato nel 2017 ed ora esteso anche alla provincia di Reggio Calabria. L’Ufficio Territoriale del Governo, il Sindacato Provinciale dei Tabaccai e le Forze dell’Ordine lavoreranno in sinergia per la promozione e l’applicazione del Protocollo, individuando le iniziative valide ai fini dell’innalzamento dei livelli sicurezza degli operatori. L’intesa, di durata annuale, punta sull’installazione di sistemi di videosorveglianza e di sicurezza antirapina collegati con le sale e le centrali operative delle Forze di Polizia. Un nuovo modo di fare prevenzione e contrasto dei reati grazie al “fare rete” tra Stato e diretti interessati e non solo, diffusione della cultura della legalità e della sicurezza partecipata e responsabile.

