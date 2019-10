Reggio Calabria: la musica live di “Pino Daniele a modo nostro” conquista il Cilea

19 Ottobre 2019 17:21

Al Teatro Cilea di Reggio Calabria una serata speciale nel segno di Pino Daniele

È proprio vero, le parole iniziali dello spettacolo rendevano reale tutto quello che sarebbe accaduto, quasi come un format televisivo, tra parole e musica, storie da raccontare e canzoni da ascoltare sotto il segno di Pino Daniele. Tutto questo è stato “Pino Daniele a modo nostro“, evento al quale ha partecipato anche l’Associazione Volontari Hospice, del presidente Nicola Saggese. Dopo i saluti istituzionali iniziali, ha preso il via un format accattivante. La voce di Salvatore Mazzella ha conquistato il pubblico.Un mix quasi perfetto, tra narrazione e musica, con il grande sound di Pino Daniele declinato nei migliori possibili dalla band di Antonio Rasconà alla chitarra, con Crispino Mangano al basso, Tonino Labate alla batteria, Sandro Spano’ al sax e Rocco Rispoli alle tastiere e Bruno Pugliese alla chitarra. Ottima la performance di Tony Esposito con le sue percussioni e con i suoi successi “Kalimba de kuna” e “Sinue’. Tante canzoni nello spazio-divano condotto da Cristina Luvara’ presentatrice “volontaria”. All’evento ha partecipato anche dott.Vincenzo Trapani Lombardo, presidente della Fondazione via delle Stelle. Presente anche la dott.ssa Ines Barbera, direttore sanitario dell’Hospice. Sul palco Katia Porcino, Valentina Caserta e Joe Pugliese. Parole dense di contenuti nei testi di Pino Daniele, rimbalzate tra Talk e un live music che hanno incantato il pubblico per due ore, per l’evento organizzato per sostenere l’Hospice.

