Reggio Calabria, rilascio patenti di guida ai portatori di handicap ed agli invalidi: “l’ASP blocca tutto”

25 Ottobre 2019 13:05

Reggio Calabria, la nota dello Sportello del Consumatore sull’ASP che non rilascia e non rinnova le patenti di guida ai portatori di handicap ed agli invalidi civili

“Riceviamo numerose segnalazione dai cittadini indignati per quanto si è venuto a verificare nelle ultime settimane: l’ASP non rilascia e non rinnova le patenti di guida ai portatori di handicap ed agli invalidi civili”. Lo afferma in una nota lo Sportello del Consumatore.

“La motivazione di questo blocco ha dell’assurdo. Non si riesce a rimpiazzare un componente della Commissione Medica Locale per l’Idoneità alla Guida andato in pensione. Sebbene quindi sia passato quasi un mese dalla messa in quiescenza dell’ormai ex Presidente della CML Patenti Speciali di Reggio Calabria, l’ASP non ha ancora nominato un sostituto, procurando, quindi, il blocco totale del sistema di rilascio e rinnovo patenti. Non stiamo qui a sindacare sulla “difficoltà” di rimpiazzare un Dirigente medico, ma ci chiediamo: era così difficile prorogare la carica in atto fino alla nomina di un sostituto? Lo Sportello Consumatori di Reggio Calabria auspica che la situazione possa tornare al più presto alla normalità”.

