Reggio Calabria: a Natile Nuovo la presentazione dell’Associazione Culturale “Spiriti Liberi Calabresi”

8 Ottobre 2019 11:12

L’Associazione Culturale “Spiriti Liberi Calabresi” si presenta ufficialmente ai Cittadini della Calabria a Natile Nuovo

“L’Associazione Culturale “Spiriti Liberi Calabresi” si presenta ufficialmente ai Cittadini della Calabria”, è quanto scrive in una nota Pietro Sergi, Presidente Associazione Spiriti Liberi Calabresi. “Lo faremo giovedì 10 ottobre a Natile Nuovo –prosegue– nella sala del Ristorante “Il Gusto” in via Napoli. All’interno della presentazione si svolgerà il Convegno dal titolo “Locride: tra burocrazia e abbandono del territorio”, dove per abbandono si intende la soppressione di diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, spesso strozzati dalla burocrazia pachidermica e farraginosa, come il diritto a curarsi nella propria Regione, di lavorare per migliorarla attraverso le opportunità di lavoro per i giovani sempre più costretti ad andare altrove a far progredire altri luoghi con le loro competenze, causando, di fatto, lo spopolamento dei nostri meravigliosi Borghi. L’Associazione si impegnerà a promuovere Cultura attraverso l’organizzazione di eventi come concerti e presentazione di libri, oltre che eventi sportivi, escursionismo ed altre attività di interesse culturale. Intendiamo, inoltre, attraverso dibattiti e Convegni, riportare nell’agenda degli Amministratori Regionali e Metropolitani i problemi mai risolti e quindi divenuti cronici e atavici in un lembo di terra, la Locride, bella quanto martoriata dalla cattiva gestione del Governo Regionale e dall’assenza dei Governi e delle Istituzioni Nazionali. In questo primo Convegno di presentazione, ci avveleremo di relatori come il Dott. Carlo Tansi ricercatore del CNR oltre che ex capo della Protezione Civile e Candidato a Governatore della Regione Calabria, della Presidente delle Pro Loco Provinciali di Reggio Calabria Giuseppina Ierace, del Sindaco di San Luca Bruno Bartolo e di un esperto di trasporti, Antonio (Toni) Lamberti e, dulcis in fundo, il Cantautore Gianfranco Riccelli. Vi aspettiamo numerosi, dunque, invitandovi fin da ora ad intervenire, porre domande e ad alimentare il dibattito con i vostri interventi. Seguirà, in chiusura, un rinfresco offerto dall’Associazione”, conclude.

