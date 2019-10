Reggio Calabria: Memorial Mino Reitano, in corso l’organizzazione dell’evento

28 Ottobre 2019 20:32

Reggio Calabria: mancano tre mesi all’undicesima edizione del Memorial Mino Reitano e gli organizzatori sono già attivissimi

Mancano tre mesi all’undicesima edizione del Memorial Mino Reitano e gli organizzatori sono già attivissimi. Gegè Reitano fratello del grande cantautore calabrese sta completando, insieme ai suoi collaboratori, il cast degli artisti per la serata del prossimo 27 gennaio. Tra i nomi che prenderanno parte alla nuova edizione del Memorial c’è quello di Dario Baldan Bembo che interpreterà una delle più significative canzoni di Mino. Saranno presenti anche I Camaleonti, gruppo storico della musica italiana così come non mancherà Felice Pagano, presente a tutte le precedenti edizioni e definito dalla stampa e dal pubblico come “il cuore e l’anima di Mino”.

Allo spettacolo prenderanno parte Franco Tozzi, Ilaria Longobardi, Giulia Scarcella, Louis Manno, Gaetano Luzzi, Vincenzo Moschetta e le gemelle Scarpari che canteranno insieme a Roberto Kel Torres. Un momento della serata sarà dedicata a Demetrio Aroi, personaggio di spicco del folk calabrese scomparso di recente. Il direttore artistico dell’evento torna ad essere Natale Princi dopo l’apprezzato impegno con la Varia di Palmi. Nelle prossime settimane si completerà il cast e sarà reso noto anche il nome del presentatore dello spettacolo dedicato al cantante di Fiumara. In occasione dell’undicesima edizione del Memorial Mino Reitano, Poste Italiane così come avvenuto nelle precedenti edizioni attiverà un annullo filatelico.

