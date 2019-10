Reggio Calabria, marocchino clandestino palpeggia adolescenti su autobus: maxi rissa prima di Reggina-Catanzaro [DETTAGLI]

Mega rissa questa sera a Reggio Calabria poco prima di Reggina-Catanzaro: intorno alle 19:00 a bordo su un bus Atam che percorreva via sbarre centrali verso il centro cittadino, un ragazzo di circa 30 anni di nazionalità marocchina avrebbe palpeggiato alcune ragazzine che erano sul mezzo insieme ad alcuni amici. Uno degli amici delle ragazzine ha tentato di difenderle ed è scoppiata una rissa. Il conducente del bus si è subito accorto della situazione degenerata in violenza e ha bloccato l’autobus all’altezza del semaforo del carcere di “San Pietro” avvisando una gazzella dei carabinieri ferma per “ordine pubblico” in vista del derby tra Reggina e Catanzaro. I carabinieri hanno immediatamente bloccato il giovane marocchino in fuga (senza documenti e permesso di soggiorno) e hanno tentato di reperire più testimonianze possibili dai passeggeri a bordo. In corso le indagini per ricostruire l’accaduto.