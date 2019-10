Reggio Calabria: sabato tornano le “Letture viandanti”

17 Ottobre 2019 17:56

Sabato 19 ottobre alle 16:00, a Piazza Castello, tornano le “Letture viandanti”, l’iniziativa promossa dall’associazione “Reggio tra le righe” per portare la lettura e i libri tra la gente, renderli sempre più un’opportunità alla portata di tutti e farli arrivare nei luoghi meno istituzionali e più disparati. Si tratta di un gruppo itinerante aperto a chiunque voglia ritrovarsi intorno a un libro per vivere un’esperienza di crescita umana e di incontro attraverso la lettura condivisa. Il laboratorio sarà animato da Romina Arena, insegnante di lettura consapevole e di scrittura creativa che guiderà i “lettori viandanti” alla scoperta di alcune pagine del libro Il meraviglioso Mago di Oz di Lyman Frank Baum. La partecipazione è libera e gratuita. Per saperne di più e conoscere le tappe di Letture viandanti basterà seguire la pagina facebook dell’associazione Reggio tra le righe.

