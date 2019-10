Reggio Calabria: il Kiwanis Club Juppiter dona 3 mila euro all’Hospice

10 Ottobre 2019 11:42

Reggio Calabria: il Kiwanis Club Juppiter, presieduto da Angela Latella, ha conferito all’Hospice “Via delle Stelle” una donazione di tremila euro

Il Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria, presieduto da Angela Latella, ha conferito all’Hospice “Via delle Stelle” una donazione di tremila euro, frutto dell’attività di service svolta nell’anno sociale appena concluso. La significativa somma è stata consegnata al presidente della fondazione “Via delle Stelle”, Vincenzo Trapani Lombardo. “La mission del Kiwanis è quella di migliorare la qualità di vita dei bambini – ha spiegato Angela Latella, nell’occasione accompagnata dalla socia Antonella Scappatura – ma, da club service attivo sul territorio, abbiamo sentito il dovere di spenderci per questa causa. Siamo felici di aver dato un piccolo aiuto a questa struttura sanitaria, che rappresenta un punto di riferimento nel campo delle cure palliative e che garantisce fino in fondo la dignità della persona. Credo sia necessario che la città continui a mobilitarsi per difendere l’Hospice, tutelando i posti di lavoro del personale che opera con amore e professionalità”. Il presidente della fondazione Trapani Lombardo ha ringraziato “la presidente Latella e tutto il Kiwanis Club Juppiter per questa vicinanza concreta, un gesto che contribuisce a mantenerci in vita in un momento così difficile della nostra storia. Queste donazioni rappresentano una boccata d’ossigeno e uno stimolo ad andare avanti”.

