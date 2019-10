Reggio Calabria: drammatico incidente sulla SS106 ad Africo, pedone muore investito da un’auto [NOME e DETTAGLI]

24 Ottobre 2019 16:05

Reggio Calabria: drammatico incidente sulla SS106 ad Africo, fatale per Domenico Scordo l’impatto con un’auto mentre attraversava la strada

L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica con “immenso dolore l’ennesima vittima della S.S.106. Si tratta di Domenico Scordo, di 83 anni, che ci ha lasciati ieri sera a seguito di un incidente in cui è stato investito mentre attraversava la strada, avvenuto lungo la S.S.106, nel comune di Africo. L’Associazione straziata dal dolore per l’ennesima tragedia avvenuta sulla famigerata e tristemente nota strada della morte in Calabria esprime sentimenti di sincero cordoglio, di solidarietà e vicinanza ideale alla Famiglia Scordo, ai parenti ed agli amici tutti per la dolorosa perdita del caro Domenico”.

