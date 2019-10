Reggio Calabria, incidente sulle Bretelle: il motociclista rischia un’amputazione. L’assessore Zimbalatti: “vedere quel corpo lacerato e mutilato è stato scioccante, non deve mai più succedere”

29 Ottobre 2019 14:41

Reggio Calabria, gli ultimi aggiornamenti sul drammatico incidente di ieri sera sulla Bretelle del Calopinace

Rischia di perdere la mano il motociclista che ieri sera ha investito alcuni pedoni sulle bretelle del Calopinace, a Reggio Calabria: un incidente drammatico, che ha provocato la morte sul colpo di una donna di nazionalità marocchina, Fatima, 64 anni. Miracolosamente illesi i suoi due connazionali, il marito e un amico, che stavano attraversando la strada insieme a lei. I soccorritori e gli agenti della polizia municipale che sono arrivati sul posto l’hanno trovata dilaniata e mutilata per il terribile impatto con la moto guidata da un ragazzo che è rimasto gravemente ferito. E’ ricoverato agli Ospedali Riuniti e adesso rischia di perdere una mano. Intanto proseguono le indagini con gli accertamenti disposti dal magistrato: scontata l’imputazione di omicidio stradale per il motociclista, ma si stanno valutando eventuali aggravanti per eccesso di velocità.

L’assessore alla Polizia Municipale del comune di Reggio Calabria, Nino Zimbalatti, è stato tra i primi ad arrivare sul posto. Ai microfoni di StrettoWeb ha confidato di aver visto “scene a cui nessuno vorrebbe mai assistere. Non è stato un semplice incidente, è stato la devastazione di un corpo sbalzato di oltre 40 metri da un impatto terribile. Un corpo mutilato, lacerato in tutte le sue forme, da una moto di grossa cilindata, una Honda 600, che soltanto le indagini potranno stabilire con precisione a che velocità andasse, ma abbiamo ritrovato ad oltre 110 metri di distanza dal punto dell’impatto, e già questo dato la dice lunga sulla velocità del mezzo”.

L’assessore è ancora molto provato: “sono episodi che non dovrebbero mai accadere, che lasciano il segno. Purtroppo quello è un posto in cui si stanno ripetendo questi incidenti mortali con estrema frequenza, tanto da farmi riflettere sul da farsi. Già stamattina, comprendendo e condividendo le tante telefonate al Comando da parte di cittadini preoccupati che hanno chiesto maggior sicurezza per quel tipo di attraversamento, mi sono consultato con alcuni operatori che dispongono di apparecchiature tecnologiche che potrebbero fare al caso nostro. Stiamo valutando, e già domani faremo un sopralluogo con il comandante per cercare di dare una risposta immediata“.

Sulla soluzione, Zimbalatti è chiaro: “è inutile pensare adesso a un mega progetto, una rotonda o altre soluzioni che richiedono tempo. Vorrei trovare una soluzione immediata, e ho già inviato qualche proposta al comandante, pur non essendo un tecnico. Ci consulteremo nelle prossime ore e prenderemo una decisione immediata perchè non voglio mai più che a Reggio Calabria si possano ripetere episodi così gravi“.

Cogliendo l’occasione, l’assessore vuole rivolgere un appello a tutti i cittadini: “bisogna rendersi conto che guidare un mezzo, un qualsiasi mezzo dalle automobili alle moto fino alle bici, soprattutto adesso che ci sono le biciclette elettriche che raggiungono certe velocità, significa avere una grande responsabilità. Tutti abbiamo fretta e corriamo ogni giorno dalla mattina alla sera, ma a volte per risparmiare un minuto si rischia di perdere la vita propria o di cagionare la salute di qualche altro. Può capitare a tutti, e vi assicuro che anche chi provoca gli incidenti poi rimarrà segnato a vita, anche se riuscirà a cavarsela in qualche modo fisicamente, ma subirà i procedimenti penali, le eventuali condanne e anche i rimorsi e i sensi di colpa. Quindi mi rivolgo a tutti i reggini, affinchè guidino con maggiore attenzione e cautela, nel rispetto delle norme del codice della strada e dei limiti della velocità. Non sono le strade a uccidere, dalle Bretelle alla SS106, ma il modo in cui si guida“.

