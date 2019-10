24 Ottobre 2019 12:07

Reggio Calabria: sabato iniziativa della Gioventù Nazionale sulla Città Metropolitana. L’appuntamento è presso la sede del Coordinamento Metropolitano di Fratelli d’Italia

“Che il grande sogno di dare alla provincia di Reggio Calabria un nuovo corso, con la costituzione nel 2016 della Città Metropolitana, sia rimasto un’incompiuta, è una verità che ci circonda e che i giovani, in particolare, percepiscono con maggiore sensibilità. Cosa è cambiato negli ultimi tre anni circa? Cosa ci si aspetta da questa “realtà“ ancora troppo poco concreta?”. Saranno i ragazzi di Gioventù Nazionale Reggio Calabria a fornire le loro visioni progettuali, anzi la loro “super-visione”, quella della nuova generazione che presto erediterà il compito di realizzare delle scelte, di pianificare, di restituire dei sogni a questa bellissima terra, di difenderla. L’appuntamento è per questo sabato 26 ottobre, ore 18, presso la sede del Coordinamento Metropolitano di Fratelli d’Italia in via Demetrio Tripepi 128 (vicino tapis roulant).

