A Reggio Calabria la Giornata Mondiale dell’alimentazione 2019

10 Ottobre 2019 17:26

Un appuntamento che si ripete anche quest’anno a Reggio Calabria in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione indetta dalla FAO in tutti i Paesi del mondo per celebrare il suo 74° anniversario dalla fondazione. Il tema di quest’anno scelto dalla FAO è di estrema attualità: “Un alimentazione sana per un mondo #FAMEZERO”. Raggiungere Fame Zero non significa soltanto combattere la fame, ma anche nutrire le persone e il nostro pianeta. La Giornata Mondiale dell’Alimentazione di quest’anno richiama l’attenzione di tutti i settori affinché tutti abbiano accesso a diete sane e sostenibili. Al tempo stesso, chiede a tutti di iniziare a riflettere su ciò che mangiamo. Ne parleremo mercoledì 16 ottobre ore 09:30 presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria insieme a Antonino Tramontana Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Don Antonino Pangallo Direttore Caritas Diocesana Reggio-Bova, Ignazio Giuseppe Bognoni, Maria Bruzzese Vicepresidente Ordine Professionale dei Tecnologi Alimentari, Mariagrazia Vigliarolo Biologa Nutrizionista, Roberto Sajia Docente di Diritto Agrario UNIRC, Antonio Circosta Consigliere Nazionale WFP Italia, Antonio Paolillo Tecnologo Alimentare. L’azione collettiva in 150 Paesi è ciò che rende la Giornata Mondiale dell’Alimentazione uno dei giorni più festeggiati del calendario ONU. Centinaia di eventi e attività divulgative riuniranno governi, aziende, ONG, media agency, Comuni, organizzazioni della società civile e il grande pubblico per promuovere consapevolezza e azioni a livello mondiale per tutti coloro che soffrono la fame e per la necessità di garantire diete sane per tutti.

