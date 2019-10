Reggio Calabria: Giornata Ecologica e del Sorriso ad Ecolandia, al via “Puliamo Insieme”

25 Ottobre 2019 20:02

Appuntamento al Parco Ecolandia: a Reggio Calabria una giornata all’insegna dell’ambiente e della cura dell’anima con la risata

Sabato 26 ottobre, dalle 15 in poi, il Parco Ecolandia ospiterà la giornata ecologica e del sorriso “Puliamo Insieme”, organizzata dal Club della Risata con la collaborazione di Ecolandia, coordinamento di Quartiere, Avr, e Coordinamento Ambiente di Reggio Calabria.

Il programma è quello di trascorrere un pomeriggio al parco Ecolandia all’insegna dell’ambiente e della cura dell’anima con la risata.

I partecipanti, tutti insieme, con le attrezzature e i guanti offerti da AVR, prima si occuperanno della bonifica della zona circostante Ecolandia, ,per poi partecipare sempre tutti insieme alle attività del Club della Risata, “Un Sorriso cambia la vita” , dove verrà praticata una sessione gratuita di Yoga della Risata, una delle attività ludico ricreative del Parco.

Lo Yoga della risata è un metodo unico, che sta diffondendosi rapidamente nel mondo, dove ognuno può ridere senza barzellette, senza umorismo e gags comiche, ma solo come forma di esercizio, guidati da un istruttore.

La ragione per cui è chiamato Yoga delle risata è perché si combinano esercizi respiratori dello Yoga con esercizi di risata. Ciò aumenta le riserve d’ossigeno nel corpo e nel cervello facendoci sentire più energici e in salute.

L’appuntamento per tutti è alle ore 15 ad Ecolandia, Arghillà, sabato 26 ottobre, per migliorare l’ambiente e scoprire questo nuovo esercizio per il benessere psico fisico.

