23 Ottobre 2019 18:55

Reggio Calabria: l’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato porge le più sincere congratulazioni al Dott. Gianfranco Capua per la sua nomina a Cavaliere del Lavoro

L’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato porge le “più sincere congratulazioni al Dott. Gianfranco Capua, industriale reggino, Presidente della “Capua 1880 srl”, azienda produttrice di oli essenziali agrumari, in particolare dell’essenza di Bergamotto di Reggio Calabria, per la sua nomina a Cavaliere del Lavoro, onorificenza conferitagli il 22 ottobre dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella“.

