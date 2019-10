Reggio Calabria: il Garante Metropolitano ha visitato il carcere di Laureana

4 Ottobre 2019 22:12

Reggio Calabria: prosegue l’attività del Garante Metropolitano per i diritti dei detenuti dott. Paolo Praticò, il quale ha visitato il carcere di Laureana

Prosegue l’attività del Garante Metropolitano per i diritti dei detenuti dott. Paolo Praticò e dei componenti l’ufficio avv. Cristina Arfuso, avv. Montalto Giovanni, avv. Gentile Giuseppe e dott.ssa Valentina Arcidiaco. Nella giornata del 4 ottobre si sono recati presso il carcere “Luigi Daga” di Laureana di Borrello (per correttezza, denominato Istituto a custodia attenuata) visitando la struttura che, se non fosse per le sbarre alle finestre potrebbe, essere benissimo un’azienda multifunzione. Difatti, oltre ai laboratori artigiani di falegnameria e ceramica, sono presenti ben sei capannoni serra, dove si producono piante ornamentali e da frutto ed un ampio genere di ortaggi che vengono utilizzati per il consumo interno ma, il surplus viene fornito ai mercati esterni e ultimamente pare abbiano avuto l’autorizzazione a partecipare a “Campagna amica”. Tutti i sessanta detenuti lavorano alla produzione e sono regolarmente retribuiti. Riteniamo che con la giusta attenzione politica, se qualcuno volesse interessarsi avrebbe certamente grandi meriti e soprattutto consentirebbe di migliorare sensibilmente la produzione, l’occupazione lavorativa ed il reinserimento nella vita civile dei detenuti una volta espiata la pena e rientrati nella vita civile. Le statistiche dimostrano come siano rari i casi di recidiva per questo genere di detenuti e l’istituzione carceraria assolve concretamente al compito rieducativo della pena detentiva. Hanno guidato la visita: la direttrice dott.ssa Arrotta Caterina, il comandante Domenico Paino, la responsabile dell’area educativa Caterina Freno, la responsabile dell’area contabile Caruso Stefania e l’agronomo Crea Antonino. Sebbene, dalla visita si siano rilevate le buone condizioni dell’Istituto e un’adeguata applicazione del diritto fondamentale quale il rispetto della dignità umana di ogni soggetto ristretto, l’Ufficio del Garante metropolitano – così come riferito ai detenuti nella data odierna – rimarrà vigile e presente con il susseguirsi di visite periodiche.

