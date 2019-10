Reggio Calabria, il garante dei diritti dei detenuti sulla pena ostativa: “lo Stato non deve essere boia o vendicatore, deve aiutare le persone che hanno perso la dignità a recuperarla”

25 Ottobre 2019 16:18

Reggio Calabria: la nota del Garante Metropolitano per i diritti dei detenuti

“Non ho mai pensato che la pena di morte fosse un deterrente alla commissione di delitti, cosi come l’inasprimento della pena non inibisce i comportamenti delinquenziali, organizzati o meno ma, ho sempre creduto che ad uno stato attento ai bisogni della gente, alla soluzioni di conflitti, siano sufficenti leggi giuste, che tengano conto della dignità delle persone, anche e soprattuto di quelle che questa dignità sembrano averla perduta. In questo caso, uno stato giusto dovrebbe cercare di farla recuperare, evitando di assumere ruoli di “boia” o “vendicatore” che seppure soddisfino l’emozioni di molti, tuttavia, accentuano il divario tra chi delinque e chi rispetta le leggi, impedendo di fatto un possibile recupero ed una reintegrazione di chi ha sbagliato“. Lo afferma in una nota Paolo Praticò Garante Metropolitano per i diritti dei detenuti.

