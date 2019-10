15 Ottobre 2019 10:05

Arriva anche a Reggio Calabria il film dedicato al ballerino cubano Carlos Acosta, in arte Yuli, vera e propria leggenda della danza accostato a nomi come Nureyev e Baryshnikov. Dopo essersi aggiudicato il premio per la Miglior sceneggiatura a Paul Laverty al Festival di San Sebastián, YULI – Danza e Libertà della spagnola Icíar Bollaín sarà in sala al Cinema Aurora di Reggio calabria dal 17 Ottobre. Le associazioni e scuole di danza di tutta Italia accompagneranno l’uscita del film con eventi e flash mob.

