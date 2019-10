Reggio Calabria, tutto pronto per la decima edizione del Festival nazionale dello Sport educativo in riva allo Stretto

9 Ottobre 2019 15:27

Reggio Calabria, quest’anno la Convention sull’Educativa di Strada si impreziosirà di importanti e significativi partners

Decimo appuntamento per il Festival Nazionale dello Sport Educativo “CsiSportinFest” a Reggio Calabria, organizzato e promosso dal Csi Reggio Calabria. Quest’anno la Convention sull’Educativa di Strada si impreziosirà di importanti e significativi partners che renderanno questa edizione, promossa senza nessun contributo economico da parte delle Istituzioni. Si tratta di un’unica ed esclusiva per la rete creata e per l’intuizione che ha portato a mettere in campo significativi percorsi educativi e formativi. In questa edizione, hanno partecipato alla fase di programmazione diversi enti e associazioni come l’associazione Giovani Domani, Libera, Save the Children, Baby Sensory, Centro Servizi al Volontariato, Azione Cattolica Diocesana, Alleanze Educative Reggio Calabria, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Osservatorio Regionale sulla Violenza di Genere e Legambiente Cittanova. Il progetto ha il patrocinio gratuito del Consiglio Regionale della Calabria, del Comune e della Città metropolitana di Reggio Calabria. Coinvolti gli istituti scolastici Piria, Panella e Volta del capoluogo.

«Abbiamo costruito un calendario con un mese di appuntamenti – sottolinea Paolo Cicciù, presidente provinciale del Csi – e senza un euro pubblico di finanziamento. Lo vogliamo, con orgoglio ribadire, perché quello che riusciremo ad offrire alla nostra città sarà dovuto esclusivamente ad un gioco di squadra con altre agenzie educative sensibili del territorio. Crediamo sia giunto il momento di non delegare oltremodo le responsabilità degli adulti nell’attenzione ai tantissimi ragazzi, e le loro famiglie, che vivono con difficoltà il territorio».

Si partirà il 16 Ottobre con l’incontro, presso l’aula del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, dal titolo “Regole per chi, regole per cosa”. Insieme a magistrati, arbitri, volontari e dirigenti sportivi, i 20 ragazzi aspiranti arbitri Under 20 coinvolti nel percorso, approfondiranno l’origine, il senso e la finalità della regola e la sua importanza nella società e nello sport. Durante l’incontro, sarà anche presentato l’esclusivo e innovativo progetto: “Liberi di fischiare …per gli altri”. Ospite della mattinata, con collegamento via skype, l’ex allenatore della Nazionale Italiana di Pallavolo, filosofo e formatore Mauro Berruto.

Il 18 ottobre doppio appuntamento. Nel pomeriggio, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, Gran Galà Csi con le premiazioni e i riconoscimenti di atleti per la stagione 2018-2019. Previsti gli interventi di docenti universitari, delegati delle Istituzioni e due graditissimi ospiti: l’ex capitano della nazionale Italiana di pallavolo femminile, Antonella Del Core, e l’assistente di Roberto Mancini nella Nazionale Italiana di Calcio, Chicco Evani. In serata, presso la terrazza dello Sport Village a Catona, apericena e Forum con Dirigenti Sportivi e Istituzioni. Tema dell’incontro sarà la responsabilità educativa e formativa dei Dirigenti Sportivi a Reggio Calabria. Nella seconda parte della serata Chicco Evani e Lucilla Granata presenteranno il libro: “Non chiamatemi Bubu”.

Domenica 27 Ottobre dalle ore 1, presso l’area sportiva ed il PalaColor di pellaro, all’interno della campagna nazionale “Illuminiamo il Futuro” promossa da Save The Children, il Csi di Reggio Calabria proporrà il percorso nazionale sullo sport di cittadinanza contro la povertà educativa: #OpenGames: i ragazzi devono Giocare! L’idea è quella di valorizzare lo sport di strada e l’utilizzo libero degli impianti della Città da parte dei ragazzi.

Mercoledì 6 Novembre ore 9, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Alessandro Volta, il workshop regionale: “Sport, Memoria e Impegno: Il volto bello dello sport contro il femminicidio in Calabria”. L’evento, promosso in collaborazione con l’Osservatorio Regionale sulla violenza di genere, coinvolgerà le ragazze degli Istituti scolastici della Città in un percorso sportivo, campionato di calcio a 5, culturale e d’impegno sociale.

Sabato 8 novembre dalle ore 15, in località Zomaro, l’evento nazionale di partecipazione e cittadinanza: “Giochiamo insieme a pulire il mondo dai pregiudizi: Gioco, Legalità e Rigenerazione Urbana”. L’evento è promosso in collaborazione con Legambiente Cittanova. Con i volontari del territorio, si proverà a riqualificare e rigenerare un’area sportiva abbandonata. La stessa sarà destinata ai giovani che non praticano sport e che passano intere giornata in sale slot o davanti alla tv. Lunedì 11 Novembre alle ore 18, presso la sala Mons. Ferro, il seminario: “Abitare il Territorio. I Luoghi dello Sport: nuove frontiere e strategie educative”. Durante l’incontro sarà presentato il percorso educativo e sportivo promosso da Csi Reggio Calabria e Azione Cattolica dell’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova.

Sabato 16 Novembre dalle 9.30, al PalaColorCsi di Pellaro, la seconda edizione del laboratorio teorico – pratico: “Nel mondo del bambino. Educare attraverso il gioco”. Il laboratorio sarà curato dalla responsabile nazionale Baby Sensory Italia Dott.ssa Carla Cosco. Sempre il 16 Novembre alle ore 10.00 presso l’Aula Magna “Quistelli” Facoltà Di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea Reggio Calabria il Seminario Internazionale: In Group e Out Group. Sport e Integrazione: una relazione a rischio! L’incontro sarà guidato dall’equipe formativa del Csi di Reggio Calabria e dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. All’interno del Seminario in oggetto, sabato 16 e domenica 17 Novembre presso il PalaColorCsi di Pellaro, avrà luogo la prima edizione del Trofeo Internazionale di Pallavolo“ Reggio Città dei Bronzi”. Parteciperanno studenti da tutta la Comunità europea.

