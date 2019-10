Reggio Calabria, ordinata la demolizione della “Fattoria Didattica” di Mimmo Lucano a Riace: era abusiva [DETTAGLI]

28 Ottobre 2019 17:09

Reggio Calabria: ordine di demolizione per le strutture che dovevano ospitare la “Fattoria didattica” di Riace

E’ stato notificato oggi da parte dell’ufficio tecnico del Comune di Riace, al responsabile della cooperativa sociale che aveva intrapreso i lavori senza le autorizzazioni edilizie, il provvedimento con l’ordine di demolizione per le strutture (16 manufatti in legno e blocchi di tufo) che dovevano ospitare la “Fattoria didattica” di Riace, uno dei progetti voluti dall’ex sindaco Mimmo Lucano. La “Fattoria didattica” compare anche nell’ordinanza dell’operazione “Xenia”, nell’ambito della quale fini’ agli arresti domiciliari Lucano. Secondo le accuse della procura, l’ex primo cittadino avrebbe distratto fondi destinati al progetto Sprar, per l’ospitalita’ dei migranti, per l’esecuzione delle strutture che avrebbero dovuto ospitare la “Fattoria didattica”.

