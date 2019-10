30 Ottobre 2019 12:59

Reggio Calabria: la Farmacia Pellicanò RC BIC aggiunge un altro importante tassello alla propria rosa. Andrea Pellegrini dopo due stagioni torna amaranto

Dopo aver sfiorato insieme la serie A nella stagione 2016/17 e da avversario aver conquistato a marzo scorso la serie A proprio a Reggio Calabria con il PMB Padova da avversario degli amaranto, coach Cugliandro ed il Presidente Stefano De Felice riportano a casa un giocatore che, seppur stia vivendo la sua parte finale di carriera, dopo aver scritto pagine memorabili nella storia del basket in carrozzina italiano, può certamente ancora dire la sua dall’alto della sua immensa esperienza. Andrea Pellegrini non ha bisogno certo di presentazioni, soprattutto a Reggio Calabria, una città che lui stesso ha ammesso più volte di amare e lo farà ancora una volta con la voglia di dare il proprio contributo per portare nella massima serie la squadra amaranto. Un albo d’oro infinito, tra tutti i trofei vinti non solo a livello italiano ed europeo, spiccano soprattutto nove medaglie olimpiche: un oro, cinque argenti, tre bronzi. Questo il bottino conquistato da Andrea Pellegrini durante le sei partecipazioni alle Paralimpiadi in varie discipline sportive. Oggi Pellegrini è anche allenatore di scherma specialità sciabola e fioretto, ma nel corso degli anni ha fatto parte anche della nazionale italiana di basket in carrozzina partecipando alle Paralimpiadi. Andrea Pellegrini detto anche “Animal” per la sua forza e grinta essendo duro in difesa, ma molto efficace anche in attacco, sarà un’ottima pedina in più da giocare nello scacchiere del coach Antonio Cugliandro che a questo punto comincia a farsi molto interessante.

Valuta questo articolo