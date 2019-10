Reggio Calabria: Falcomatà incontra una delegazione dell’Associazione bocciofili

8 Ottobre 2019 18:52

Reggio Calabria: ricevuta a Palazzo Alvaro dal Sindaco Giuseppe Falcomatà una delegazione dell’Associazione bocciofili

Ricevuta a Palazzo Alvaro dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, una delegazione dell’Associazione bocciofili di Reggio Calabria. Un incontro per fare il punto sulla situazione relativa alla costruzione del bocciodromo, che sorgerà sul Viale Calabria. Il Dirigente comunale alla Manutenzione, Demetrio Beatino, intervenuto all’incontro con il Consigliere Metropolitano Filippo Quartuccio, ha spiegato dettagliatamente l’iter di realizzazione dell’opera. La delegazione, composta da Demetrio Surace, Presidente società bocciofili Città di Reggio Calabria, Domenico Quartuccio, Vicepresidente della stessa associazione, e dall’architetto Giuseppe Marco Giordano, ha ricevuto informazioni e rassicurazioni dal Sindaco Falcomatà che, su indicazione dei tecnici, ha potuto porre il mese di aprile come termine per mandare a gara la realizzazione della struttura. L’opera è finanziata e, dunque, sta seguendo il suo iter. “Abbiamo sempre vigilato perché l’impianto sportivo, struttura importantissima che coinvolgerà tanti appassionati, potesse arrivare a compimento – sono state le parole del Sindaco Falcomatà – e oggi, dopo tanti anni, esistono tutte le condizioni per realizzare l’opera in tempi accettabili”.

