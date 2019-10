28 Ottobre 2019 21:03

Reggio Calabria: il sindaco Falcomatà è stato contestato dai cittadini durante un incontro al Teatro Cilea

Questo pomeriggio presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria, l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Falcomatà ha invitato la cittadinanza a partecipare ad un incontro dal tema “Come Cambia la Città”, un percorso per raccontare le trasformazioni in atto della città. Durante l’incontro alcuni cittadini hanno fortemente contestato il sindaco con toni molto accesi come possiamo vedere nel video preso dai social e a corredo dell’articolo.

