Reggio Calabria: domani l’evento di apertura del Festival nazionale dello Sport Educativo

15 Ottobre 2019 12:55

Reggio Calabria: l’evento d’apertura della decima edizione del Festival nazionale dello Sport Educativo andrà in scena mercoledì 16 ottobre

L’evento d’apertura della decima edizione del Festival nazionale dello Sport Educativo andrà in scena mercoledì 16 ottobre, quando dalle 10.30, Mauro Berruto, già allenatore della Nazionale italiana di pallavolo, parlerà nell’insolito “spogliatoio” dell’aula del Tribunale dei Minori, durante l’incontro con 50 aspiranti arbitri, tutti under 20. Durante la mattinata, sarà anche presentato – in esclusiva nazionale – il percorso educativo e sportivo “Liberi di fischiare per gli altri”.

Di cosa si tratta?

Dalla “condanna” all’arbitraggio in oratorio. Ecco cos’è “Liberi di fischiare per gli altri” a cui parteciperanno anche giovani segnalati dal Tribunale dei minori di Reggio Calabria e altri ragazzi soggetti a provvedimenti giudiziari. Durante la formazione programmata, si instaurerà un confronto con magistrati, volontari e arbitri nazionali sul valore del servizio e sull’importanza delle regole come processo di cambiamento e crescita personale e sociale.

