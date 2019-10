Reggio Calabria: iniziato all’Euclide di Bova Marina il corso di giornalismo riservato agli studenti del Liceo

11 Ottobre 2019 10:21

Reggio Calabria: iniziato il nuovo corso di giornalismo riservato ai ragazzi del Liceo scientifico di Bova Marina

È iniziato come meglio non poteva il nuovo corso di giornalismo riservato ai ragazzi del Liceo scientifico. In un’aula magna stracolma di studenti ed alla presenza di tanti insegnanti ha preso ufficialmente il via “Comunicare per crescere – Il giornalismo incontra la scuola” nozioni teorico-pratiche per acquisire le cognizioni di base della comunicazione con particolare riferimento al giornalismo radiofonico – televisivo – carta stampata e web. È questo il titolo del progetto fortemente voluto dalla dirigenza dell’Istituto di Bova Marina, un percorso lungo ed articolato che si avvarrà dell’esperienza di tanti professionisti del settore della comunicazione. Ad inaugurare il ciclo di incontri, che ha visto come prologo la presentazione dei contenuti del progetto a cura di Gianfranco Marino responsabile dell’area comunicazione dell’Istituto, è stato il giornalista di Gazzetta del Sud Francesco Tiziano. Un’ora e mezza di lezione sui rudimenti di base inerenti le differenze tra comunicazione ed informazione. Dalla scelta delle fonti, a come si scrive un articolo, l’attacco, la struttura, lo stile ed il linguaggio, dalla regola delle 5 w; al titolo, l’occhiello ed il catenaccio, passando per i diversi modelli di articolo, di fondo, editoriale, opinione, cronaca, e poi ancora il servizio, i reportage, l’intervista e l’inchiesta. Non una lezione ingessata e formale, anzi, tutt’altro. Quello andato in scena nella nostra aula magna è stato un dialogo costruttivo fatto di notizie, nozioni teoriche, curiosità, riferimenti normativi. L’attenzione degli studenti ha testimoniato la grande partecipazione ad un’iniziativa che come è nelle intenzioni del dirigente dovrà rappresentare un valore aggiunto nel panorama della già importante offerta formativa dell’Euclide, offrendo ai ragazzi partecipanti la possibilità di avvicinarsi ad un mondo affascinante ed estremamente complicato come quello della comunicazione. Comprensibilmente soddisfatto il dirigente scolastico. “L’iniziativa legata al corso di giornalismo – dice Carmen Lucisano – è partita come meglio non poteva, con l’imprinting di professionalità, di serietà e di contenuti che ci attendevamo e per i quali vorrei ringraziare innanzitutto il giornalista di Gazzetta del Sud Francesco Tiziano e ovviamente le insegnanti che stanno seguendo e seguiranno il percorso affiancando i nostri ragazzi nella scoperta di una realtà importante come quella della comunicazione. Abbiamo tantissime iniziative in itinere, e questa è una di quelle cui teniamo in modo particolare. Presto, anzi prestissimo i nostri ragazzi, quelli del corso, quelli di Euclide News avranno anche una loro redazione fisica, una vera redazione dove sperimentare sul campo quanto appreso in aula. Gli spazi quasi ultimati, ospiteranno oltre alla biblioteca della scuola, anche un’area dedicata agli incontri tematici, ai caffè letterari, alle interviste ed alla presentazione di volumi. Prende dunque sempre più corpo quella che è la nostra filosofia di formazione a 360 gradi, un’offerta che si amplia, ampliando di pari passo le opportunità per i nostri giovani, cui offriamo il significato vero della parola formazione, segnata, al di la delle consuete materie di insegnamento scolastico, anche da percorsi importanti come quello appena iniziato, un percorso che siamo certi regalerà a tutti noi enormi soddisfazioni ed ai nostri giovani la possibilità di crescere in modo più consapevole”.

