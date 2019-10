Reggio Calabria: Don Giovanni Zampaglione da dieci anni al servizio delle comunità di Roghudi e Marina di S.Lorenzo

11 Ottobre 2019 13:36

Reggio Calabria: ecco il resoconto delle attività di Don Giovanni Zampaglione nei dieci anni al servizio delle comunità di Roghudi e Marina di S.Lorenzo

Nella frazione Marina del comune di Marina di S.Lorenzo, nell’area metropolitana di Reggio Calabria, sorge la parrocchia della SS.Trinità, guidata da don Giovanni Zampaglione, il quale è anche amministratore parrocchiale della comunità di Marina SS.Annunziata e S.Nicola di Bari nella vicina Roghudi. Don Giovanni è arrivato nelle due comunità il 13 ottobre del 2009 e, da quel giorno sono passati 10 anni. “Volendo rimandare indietro il film di questi anni – afferma don Giovanni Zampaglione- anzitutto vorrei dire grazie al Signore Iddio perchè mi ha dato e mi dà forza affinchè io sia ogni giorno un pastore con l’odore delle pecore, pastore in mezzo al gregge, e pescatore di uomini. E’ un espressione questa – prosegue- di Papa Francesco che ho cercato da subito di incidere nel mio cuore e di vivere secondo queste parole. Ho sempre avuto a cuore le mie due comunità e come diceva S.Giovanni XXXIII la parrocchia è come la vecchia fontana del villaggio che disseta le varie generazioni. Noi cambiamo, la fontana resta. Parole attualissime. Credo molto nel valore della comunione, del volersi bene e gareggiare nello stimarsi a vicenda, secondo l’invito rivolto da S.Paolo nella lettera ai Romani. La comunione come dice il Papa, è davvero uno dei nomi della misericordia. In questi dieci anni si è fatto tanto dal punto di vista delle attività (Convegni, Pellegrinaggi, momenti di preghiera, momenti di festa per le due comunità, sagre). La gente – aggiunge- mi ha dato un soprannome “vulcano”di idee perchè mi piace essere propositivo e pieno di iniziative. Ho sempre guardato lontano per le due comunità ecco perchè ho deciso di far arrivare le suore Fraternita’ Shalom. Assieme a loro “visitiamo” mensilmente gli ammalati, facciamo oratorio e Grest estivo (molto partecipato) , i Centri di ascolto (molto partecipati) e tante altre attività anche per anziani. Altra iniziativa che ho potuto realizzare è stato il teatro. Sono stato da sempre un innamorato di teatro (a Brancaleone avevo una piccola compagnia portata avanti da alcuni giovani) che vuole dire “aggregazione”, “stare bene insieme”. Ringrazio dunque l’Associazione culturale “Oltre il sipario” che da qualche anno riempie la piazza di Marina di S.Lorenzo e Roghudi e permette a tantissima gente di trascorrere dei momenti in allegria. Da poco inoltre le due comunità di Roghudi e Marina di S.Lorenzo hanno il banco alimentare parrocchiale ( “L’altro è… mio fratello”) gestito dalle suore e dal parroco. La parrocchia in questi anni ha dato spazio ai cori ( quello a Roghudi nato da qualche anno), all’Azione cattolica, ai Consigli pastorali e Consigli per affari economici (presenti nelle due parrocchie) al blog saltolavecchia (nato appena dopo qualche anno del mio arrivo ). Le attività non mancano, l’importante è che ognuno si rimbocchi le maniche e lavori per la vigna del Signore con l’atteggiamento di umiltà e non della pretesa, in maniera da far emergere il primato della grazia di Dio in noi. Alle mie comunità –conclude don Giovanni Zampaglione- chiedo di pregare per me affinchè il Signore mi conceda la grazia di vivere uno stile di vita semplice ed essenziale, disponibile, credibile agli occhi di Dio e della gente”.

