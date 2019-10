Reggio Calabria: la dirigente scolastico Mariantonia Puntillo lascia l’IC Galluppi Collodi Bevacqua

10 Ottobre 2019 14:18

Reggio Calabria, Mariantonia Puntillo: “da oggi lascerò l’Istituto Comprensivo Galluppi Collodi Bevacqua di Reggio Calabria che ho diretto per ben 12 anni con passione e dedizione”

Di seguito la lettera integrale di Mariantonia Puntillo agli alunni dell’IC Galluppi Collodi Bevacqua Reggio Calabria, a tutto il personale dell’Istituto, al Presidente del Consiglio di Istituto, al Consiglio di Istituto, al Prefetto di Reggio Calabria, al Questore di Reggio Calabria, al Sindaco di Reggio Calabria, al Vescovo Metropolita, al Presidente del Tribunale dei minori di Reggio Calabria, ai Dirigenti Scolastici, al Comandante dei Carabinieri di Reggio Calabria, al Garante dell’ infanzia della Città Metropolitana, al Garante dell’ infanzia della Regione Calabria, ai Parroci delle Parrocchie: Sacro Cuore, Soccorso, Loreto, Itria, San Luca, San Francesco, all’assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria, all’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria, al Dirigente settore Istruzione del Comune, al Consigliere delegato all’ Edilizia Scolastica, al Dirigente del servizio di manutenzione del Comune di Reggio Calabria, al Presidente del CONI, alle Associazioni del Territorio, al Planetario Provinciale Pythagoras:

“La presente per comunicare che, a seguito di procedura di selezione indetta di con Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria n. 136/2019, ai fini dell’individuazione nell’ambito del CdL magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria di n. 1 tutor organizzatore, sono stata individuata quale vincitrice della succitata selezione. Pertanto, a far data da oggi, lascerò l’Istituto Comprensivo Galluppi Collodi Bevacqua di Reggio Calabria che ho diretto per ben 12 anni con passione e dedizione. Esprimo soddisfazione per i risultati conseguiti e soprattutto per i traguardi di inclusione e integrazione armoniosa degli alunni in difficoltà, mission della mia Dirigenza. A quanti in indirizzo esprimo profonda gratitudine per i rapporti di collaborazione e per la stima dimostratami in questi anni dedicati alla crescita umana e formativa di una ampia e complessa utenza”.

Mariantonia Puntillo

