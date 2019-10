Reggio Calabria, stasera il direttore di StrettoWeb Peppe Caridi ospite di “Diretta Studio” su Radio Gamma No Stop

29 Ottobre 2019 16:31

Reggio Calabria, appuntamento questa sera su Radio Gamma No Stop

Oggi pomeriggio nella trasmissione radiofonica “Diretta Studio”, il contenitore giornalistico di Radio Gamma no Stop in onda su 92.5, sarà ospite il direttore di StrettoWeb Peppe Caridi che tratterà vari argomenti di rilevanza pubblica per la città di Reggio Calabria, dalle ultime novità di politica fino alla Reggina, passando inevitabilmente dagli ultimi importanti episodi di cronaca come il terremoto provocato dall’esplosione dell’ordigno bellico di stamattina nelle acque dello Stretto. Peppe Caridi sarà ospite di Gianni Agostino, Peppe Rotta, Mimmo Torretti e Gianni Cimino alle 18:50. La trasmissione inizierà alle 18:10.

