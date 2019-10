23 Ottobre 2019 13:45

Reggio Calabria: degrado ed incuria a Pellaro tra buche, voragine, perdite di acqua, strade sporche

Degrado ed incuria a Reggio Calabria nella periferia Sud di Pellaro da via Macellari sino a via Carrubara. Un lettore ci scrive: “siamo a costretti a percorrere strade con buche, voragini, perdite di acqua, erbacce ai lati della carreggiata. Ma possibile che l’amministrazione non intervenga?”.

